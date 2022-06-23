«الأرصاد» تكشف تأثير مرتفع «العروض الوسطى» على حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن السمات المناخية لفصل الصيف 2022، والذي بدأ رسميا يوم الثلاثاء، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن حالة الطقس ستكون شديدة الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، لفترات طويلة، خاصة محافظات جنوب البلاد، بسبب امتداد تاثير منخفض الهند شديد الحرارة، الذى سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة بين درجة ودرجتين عن السمات الطقسية للصيف الماضي.

مرتفع العروض الوسطى

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه على الرغم من التوقعات الخاصة بحرارة منخفض الهند الموسمي، وتأثيرها على مصر، إلا أنه سيقابله أيضًا مرتفع العروض الوسطى، وهو مرتفع جوي بارد يأتي في طبقات الجو العليا، من جنوب أوربا على سطح البحر المتوسط، ويعمل على اعتدال وتلطيف درجات الحرارة خلال فترات أشهر الصيف الثلاثة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن مرتفع العروض الوسطى سيعمل أيضًا على تحسين نسب الرطوبة في الجو، وسيلطف من تأثير منخفض الهند الموسمي على الطقس، كما يعمل أيضًَا على تخفيف الحرارة الناتجة عن الظواهر المناخية المتمثلة في الموجات الحرارية التي تتعرض لها مصر سنويا في فصل الصيف، والآتية من الصحراء الغربية للبلاد «الصحراء الكبرى» أو من الصحراء الشرقية «صحراء شبه الجزيرة العربية»، وهي موجات تزيد من ارتفاع حرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 34-23

الإسكندرية 30-22

وادي النطرون 33-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 34-22

دمنهور 31-22

بلطيم 31-22

مطروح 29-21

السلوم 29-20

سيوة 37-20

بورسعيد 31-22

دمياط 30-22

الزقازيق 34-22

المنصورة 33-23

الإسماعيلية 34-22

السويس 34-22

العريش 31-22

رفح 30-20

رأس سدر 36-22

نخل 34-15

نويبع 36-24

طابا 36-24

كاترين 30-15

الطور 31-24

شرم الشيخ 37-25

الغردقة 36-26

مرسى علم 36-26

الفيوم 35-23

بني سويف 35-23

المنيا 36-23

أسيوط 36-23

سوهاج 37-23

قنا 38-26

الأقصر 39-26

أسوان 39-26

إدفو 38-26

أبو سمبل 38-26

الوادي الجديد 39-25

شلاتين 34-25

أبو رماد 34-25

حلايب 31-24

رأس حدربة 30-24