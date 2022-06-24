مخازن الجملة بالتموين تستعد لضخ مقررات يوليو 2022 في منافذ «البقالين»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع الغذائية في مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك استعدادا لتوفير السلع التموينية المستحق صرفها عن شهر يوليو 2022 لأصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم السلعي الشهري.

بدء ضخ السلع في منافذ البقالين لتوفير احتياجات المواطنين

وتقوم مخازن الجملة مع نهاية كل شهر، في صرف الاستعاضة الأولى من السلع الغذائية لمنافذ البقالين، بناء على حصة كل منفذ بحسب عدد المواطنين الذي يخدمهم المنفذ من صرف الحصص التموينية، حيث تستمر المخازن في صرف الاستعاضات السلعية لمنافذ البقالين على مدار 4 دفعات من أجل توفير وإتاحة السلع على نطاق 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن توافر السلع التموينية والسلع الحرة أيضا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

ويبدأ صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب بطاقات التموين، بداية شهر يوليو المقبل، لعدد 23 مليون بطاقة مستحق بها عدد 64 مليون الدعم التمويني شهريا، إذ تحصل كل بطاقة تموين على عدد مختلف من السلع عن بطاقة أخرى بناء على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة.

استمرار صرف مقررات تموين يونيه 2022

فيما تستمر منافذ بقالي التموين حاليا في صرف حصص ومقررات التموين عن شهر يونيه 2022 حتى نهاية الشهر الجاري، لحاملي بطاقات التموين حتى نهاية الشهر الجاري من جميع منافذ بقالي التموين لحين الانتهاء من صرف حصص الشهر للأسر المستحقة للتموين ممن لم يقما بصرف التموين حتى الآن من منافذ البقالين، إذ يتم صرف التموين بداية كل شهر وحتى نهايته بناء على مواعيد صرف التموين الشهري.