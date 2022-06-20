كيف تقدم تظلما على وقف بطاقة التموين؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

تستمر مكاتب التموين بالمحافظات، في تلقي تظلمات بشأن البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب مرتبات حكومية عالية، أو امتلاك ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر، أو غيرها من الأسباب الأخرى، وذلك بالنسبة لمن لم يتمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة.

وكشفت وزارة التموين، أن طلبات التظلمات تُقدم أسبوعيًا من قبل مدير مديرية التموين لديوان عام الوزارة إلى مستشار وزير التموين لنظم المعلومات.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية والأوراق المطلوبة.

كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية عبر دعم مصر

- يتم تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من هنا، ثم اختيار خدمة تظلمات من القائمة.

- يتم كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة.

- كتابة رقم البطاقة التموينية.

- كتابة أسباب التظلم لدى صاحب البطاقة التموينية.

- كتابة رقم التليفون الخاص بالشخص أو البريد الإلكتروني للتواصل.

كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين

- التوجه إلى المكتب التمويني التابع له صاحب البطاقة التموينية، واتباع الخطوات التالية.

- ملء استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم، مع إرفاق صور من بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين، وتسليمها لمكتب التموين.

- كتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين المقيدين بها.

المستندات المطلوبة من أجل تقديم تظلمات بطاقة التموين

بالنسبة لمن يريد التظلم بسبب مرتبات حكومية عالية، عليه تقديم بيانًا بمفردات إجمالي المرتب من جهة العمل أو من التأمينات أو المعاشات، وذلك لكل الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، وصورة البطاقة التموينية.

وبالنسبة لمن يقعون تحت بند سيارة موديل حديث 2018 فأكثر، يجب عليهم تقديم شهادة معتمدة من إدارة المرور التابع لها صاحب البطاقة التموينية تفيد بأن صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها لا يمتلك سيارة أو يمتلك مع تحديد نوع الموديل، وصورة البطاقة التموينية.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر قراراً وزارياً بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف سواء كانوا أصحاب مرتبات حكومية عالية أو ملاك ‏سيارات حديثة 2018 فأكثر.