«التموين»: 95% نسبة صرف السلع لمستحقي الدعم من 23 مليون بطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2022، من جميع منافذ بقالي التموين، لاستكمال صرف الدعم السلعي الشهري لمستحقي الدعم، البالغ عددهم 64 مليون مواطن، مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

نسبة صرف السلع التموينية

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يونيه 2022 حاليا 95% لأصحاب بطاقات التموين، وتستمر منافذ بقالي التموين حاليا، وفروع المجمعات الاستهلاكية، في استكمال صرف الحصص التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، ممن لم يصرفوا حتى الآن الحصص التموينية المخصصة لهم.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

وتشهد أسعار السلع التموينية حالة من الاستقرار والثبات، إذ لا تزال منافذ البقالين تصرف الحصص التموينية لأصحاب بطاقة التموين ملتزمة بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.