حبس وغرامة عقوبة حيازة أجهزة كشف مواقع الرادار في قانون المرور

من بين العقوبات والمخالفات التي نص عليها قانون المرور، حيازة أجهزة تكشف عن أماكن الرادار، أو أجهزة قياس سرعة السيارات، إذ تضمنت العقوبة في هذه المخالفة، الحبس والغرامة، ويستعرض التقرير التالي بعض مخالفات المرور وفقا للقانون.

قانون المرور

ونصت المادة مادة (75) مكررا في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور على الآتي: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات، أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

المخالفات المرورية

بينما تضمنت المادة 75 من قانون المرور 10 مخالفات مرورية حيث نصت على أنهمع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

3- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

4- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

6- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

7- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

8- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

9- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

10- عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها، وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.