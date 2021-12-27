تصل إلى سحب الرخصة وغرامة 50 ألف جنيه.. احذر المخالفات في قانون المرور

يبحث الكثيرون عن العقوبات التي أقرها قانون المرور الجديد، لقائدي المركبات في حالة ارتكاب مخالفات المرور، التي تتراوح بين سحب الرخصة، وغرامات تبدأ من 100 جنيه، وتصل في بعض الحالات لنحو 50 ألف جنيه.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض، العقوبات التي قد يتعرض لها قائدي السيارات وهي سحب الرخصة والغرامات التي تصل لنحو 50 ألف جنيه في بعض الحالات، وفق قانون المرور الجديد، في السطور التالية..

مخالفات المرور عقوبتها سحب رخصة السيارة

وبحسب قانون المرور الجديد، فإن هناك عدد من مخالفات المرور التي تصل فيها العقوبة لسحب الرخصة وهي كالآتي:

ينص القانون على سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 أشهر، في حالة عدم وجود المثلث العاكس في السيارة.

كما ألزم قانون المرور قائد السيارة ومن يجلس بجواره بصفة عامة بارتداء حزام الأمان، وإلا يتعرض لعقوبة سحب رخصة القيادة الخاصة به، أو غرامة 100 جنيه.

مخالفات المرور عقوبتها الغرامة المالية

ونص القانون على وجود عدد من مخالفات المرور التي يفرض عنها غرامات مالية، وهي كالآتي:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق، يعاقب بالغرامة 100 جنيه.

- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي، وتصل الغرامة لـ100 جنيه.

- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة، والغرامة تصل 100 جنيه.

- تركيب زجاج فامية ونفس القيمة في حالة مخالفة الإضرار البيئي، وكذلك مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها، الغرامة تصل إلى 2000 جنيه،

- عدم وجود طفاية في السيارة، غرامة 300 جنيه.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، وتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار تتباين الغرامة من 1500 إلى 3000 جنيه.

- عدم اتباع تعليمات رجل المرور، فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة تؤثر على البيئة تتراوح الغرامة في تلك الحالة ما بين 500 و1500 جنيه.

- السير عكس الاتجاه الغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

- نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، وتصل الغرامة لـ50 ألف جنيه.