5 مخالفات تعرضك لغرامة 2000 جنيه في قانون المرور.. احذرها

من بين اللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية التي نص عليها قانون المرور الجديد 2021 تلك التي تتعلق بقيم الغرامات التي تطبق عند ارتكاب المخالفات المرورية، وبحسب القانون المعمول به حالياً هناك مخالفات تصل عقوبتها إلى سحب الرخصة، فضلا عن أن بعض المخالفات لا يجوز التصالح عليها، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

مخالفات مرورية تصل غرامتها لـ2000 جنيه

حدد قانون المرور المعمول به حاليًا، قيم مخالفات المرور، منوهاً بالمخالفات التي لا يمكن التصالح عليها، مؤكدًا أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، في هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل غرامتها لـ2000 جنيه، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي.

قيم المخالفات المرورية

ـ السير بدون رخصة قيادة، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ انتهاء إيصال رخصة القيادة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور

وحذر قانون المرور المعمول به حالياً من عقوبة تعمد السير عكس الاتجاه، والتي تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، وتصل للحبس أحياناً.