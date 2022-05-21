قيم المخالفات المرورية وعقوبتها في قانون المرور الجديد.. احذر قد تصل للحبس

نظمت اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية، قيم الغرامات التي تطبق عند ارتكاب المخالفات المرورية، وبحسب القانون المعمول به حالياً هناك مخالفات تصل عقوبتها إلى سحب الرخصة، فضلا عن أن بعض المخالفات لايجوز التصالح عليها، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

مخالفات المرور

وحدد قانون المرور المعمول به حاليًا، قيم مخالفات المرور، مشيراً إلى أنه في حالة المخالفات التي يجوز فيها التصالح، يتم دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة، خلال 3 أيام من تاريخ المخالفة، منوهاً إلى المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها، مؤكدًا أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص.

وترصد «الوطن» قيم مخالفات المرور، والمخالفات التي يمكن التصالح عليها، إذ حدد قانون المرور عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمح فيها بالتصالح، طبقًا لما ورد في قانون المرور.

قيم مخالفات المرور

ـ تعمد السير عكس الإتجاه، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، وتصل للحبس.

ـ السير بدون رخصة قيادة، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

ـ تغيير لون اللوحات المعدنية، تتراوح غرامتها من 300 إلى 1500جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ انتهاء إيصال رخصة القيادة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ تجاوز السرعة المقررة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ عدم اتباع تعليمات رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم اتباع إشارات المرور، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ كسر الإشارة الضوئية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ عدم السير في المسار المحدد للمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد على الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ تعمد التوقف على الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بمطلع الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ استخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ الوقوف في الممنوع، تتراوح غرامتها ما بين 200 إلى 500 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بمدخل النفق، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بتقاطع الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد التوقف بتقاطع الطريق، تتراوح غرامتها ما بين 200 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم تركيب اللوحات في المكان المخصص لها، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ دخان كثيف، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1500جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم وجود طفاية حريق، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ عدم افساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ قيادة السيارة دون حزام أمان، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.