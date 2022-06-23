تامر عبد المنعم عن حجاب الأطفال بالمدارس: «مش أفغانستان.. كفاية مشايخ»

انتقد الفنان تامر عبد المنعم، ظاهرة ارتداء الفتيات للحجاب داخل المدارس في المراحلة الابتدائية والإعدادية، قائلا: «أعلم أن هذا الكلام يفتح علي باب كبير من الهجوم، لكن يصعب عليا أن تكون مدرسة ابتدائية أو إعدادية، وجميع التلميذات بها محجبات، نحن لسنا في أفغانستان، وتصبح الفتاة التي لا ترتدي الحجاب إما مسيحية أو سافرة».

وأكد تامر عبد المنعم، في حديثه على حرية السيدات في ارتداء الحجاب، موضحا لـ«الوطن»: «حرية الحجاب مكفولة ولكن من الذي يقرر حجاب طفلة لا يجب أن نقتل برائتهم، نحن نعاني من مشكلة كبيرة».

تامر عبد المنعم: لدينا حالة من الهوس الديني مرعبة في مصر

وعلى الجانب الآخر، انتقد مدير عام الثقافة السينمائية التعليقات السلبية من البعض على نيرة فتاة المنصورة، التي تم ذبحها في الشارع بسبب عدم ارتدائها الحجاب، قائلا: «لازم نكسر المفاهيم دي ونعرف مين اللي وراها.. وكفاية مشايخ»، موضحا: «هناك حالة من الهوس الديني في مصر مرعبة، كل تفصيلة في الحياة أصبحت متوقفة على الدين، هناك شيوخ يخلقون حالة فتنة ويصاحب ذلك هجوم على الأزهر، وفي نفس الوقت أنا ضد العري والفجور».

وتابع: «عندما قرروا بدء نهضة في أوروبا قالوا أن الدين لا يحكم، ونحن كمصريين في حاجة إلى ذلك، شارك الرئيس السيسي في احتفالية نقل الممياوات التي نقلها عنها العالم أجمع، وخلقت لدينا حالة من الفخر والاعتزاز بأجدادنا، نحن في حاجة إلى استعادة تلك الحالة مرة أخرى».