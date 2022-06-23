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«الأعلى للإعلام»: حذف فيديوهات «نيرة» وإخطار النائب العام ضد المخالفين

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أحمد البهنساوى
05:04 م | الخميس 23 يونيو 2022
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصا ما يجر تداوله بشأن حادث «نيرة » فتاة المنصورة، التي راحت ضحية جريمة وحشية، مؤكدا أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية، في هذا المجال.

خطة إعلامية واحدة

وأكد رئيس المجلس، أنه جرى الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة، للتعامل مع هذه القضايا.

مخاطبة فيسبوك لحذف الفيديوهات

وأكد المجلس في بيان له، أنه سيجر مخاطبة «فيس بوك»، فورا، للقيام بحذف هذه الفيديوهات، احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وناشد المجلس، جميع وسائل الإعلام، أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين، وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.