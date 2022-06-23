«تنطيط» محمد رمضان أغنية دون جديد.. ومتابعوه: «مكررة»

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة تحمل اسم «تنطيط»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والأغنية من كلمات وتوزيع «الباور العالي»، ومكس وماستر لـ أسامة طارق، والفيديو كليب إخراج «بثينة».

وذكر عدد من متابعي محمد رمضان، أنّ أغنية تنطيط التي طرحها مؤخرًا تُشبه العديد من الأغاني التي طرحها، خلال الشهور الماضية، سواء على مستوى الكلمات أو الموسيقى والتوزيع.

وأثار تشابه الأغنيات استياءهم الشديد من عدم التجديد، حيث قال أحد المُتابعين «ترقبوا الأغنية القادمة بم بم بم بم.. وتن تن تن.. جع جع جع».

وترصد «الوطن» في التقرير أبرز الملاحظات على أغنية تنطيط لـ محمد رمضان، وهم كالتالي:

- «دخلة الأغنية»

تُشبه بداية فيديو كليب تنطيط، بداية أغنية «مافيا»، الذي طرحه في عام 2019، وتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، حيث اعتمد محمد رمضان في البداية، على إطلاق النيران من السلاح الناري، إضافة إلى صوت «النسر».

وكانت اللقطة الأولى في الأغنية الجديدة لمجموعة من الفتيات يجتمعن حول صالة القمار ويجمعن ورقة «الكوتشينة»، أما اللقطة الأولى في «مافيا» لمجموعة من الفتيات يجتمعن حول الطاولة وأمامهن العديد من الدولارات.

- الإطلالة نفسها

ظهر محمد رمضان، في أغنية تنطيط بإطلالة مُشابهة لـ«مافيا»، حيث ارتدى «طاقية» ضخمة، مع قميص وبليزر، من دون تغيير كبير في الأغنيتين.

- الاستعراضات

واستعان محمد رمضان، في أغنية «تنطيط»، بنفس الاستعراضات الشهيرة التي قدّمها في أغنية «مافيا»، حيث يقف مستقيمًا ويلوح بالنصف الأعلى يمينًا ويسارًا مع عمل رقصات مُعينة بذراعيه، وهي تلك الحركة التي حققت نجاحًا كبيرًا طوال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ طرح «مافيا».

- تشابه في التوزيع

استخدم محمد رمضان، في توزيع أغنيته الجديدة أسلوبًا مشابهًا لما قدمه في أغنية «رايحين نسهر»، حيث أدى في أغنية الجديدة بقوله: «تنطيط.. تن تن تن تن»، وهو نفس الأداء الذي قدّمه في «رايحين نسهر» دون جديد.