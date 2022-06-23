محمد رمضان يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «تنطيط» عبر «يوتيوب»

طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان «تنطيط»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق«الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يروج لأغنية تنطيط

وروج «رمضان»، للأغنية في وقت سابق عبر حسابه بموقع الصور والفييدوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر صورًا من كواليس الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «أنا بس كنت سايبكوا تاخدوا نفسكوا.. تنطيط».

يذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية «بلالين» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عقب طرحها، واقتربت الأغنية من حصد 6 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» منذ طرحها.

كما يواصل «رمضان» خلال الفترة الحالية أيضًا، تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد «نمبر وان» من إخراج ياسر سامي.

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في الأردن

وأحيى محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا منذ أيام قليلة في الأردن، وسط هتافات وصياحات جمهوره، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنية «بلالين» الجديدة.

وفاجئ محمد رمضان جمهوره، بالدخول إلى المسرح بسيارة وسط هتافات وصيحات من الجمهور، كما نفدت كافة تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات قليلة.

ونشر «رمضان» مقطع فيديو له من الحفل عبر حسابه على «إنستجرام»، أثناء التفاف عدد من الجمهور حوله، وعلق قائلًا: «كل الحب للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً و شعباً، جمعة مباركة».