«المنشآت السياحية»: ارتفاع أعداد السياح العرب بداية من الشهر المقبل

تبدأ التدفقات السياحية من الدول العربية لزيارة مصر، خلال الأسبوعين المقبلين، وقال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّه بداية من شهر يوليو المقبل سيبدأ السياح العرب في القدوم إلى مصر بأعداد كبيرة بعد انتهاء العام الدراسي، موضحًا أن الموسم الصيفي الحالي سيشهد إقبالا كبيرا من السياح العرب على زيارة المقصد السياحي المصري.

سياح دول الخليج الأكثر وجودا في مصر

وأضاف كامل، لـ«الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن سياح دول الخليج إضافة إلى ليبيا والأردن سيكونون الأكثر وجودا في مصر خلال الصيف، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من دول المغرب العربي لا تزال ضعيفة رغم من التسهيلات التى منحتها الحكومة المصرية؛ لتسهيل قدوم السياح وعلى رأسها منح التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر في المطارات والمنافذ.

السعودية في صدارة الدول العربية المصدرة للسياح لمصر

وأشار إلى أنّه وفقا لمؤشرات الحجز، فإن السياح السعوديين سيحتلون المركز الأول عربيا في التواجد بمصر خلال الصيف، يليهم السياح الليبيين والكويتيين والإماراتيين، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر ستسهم في زيادة نسب الإشغال بالفنادق والمطاعم المصرية، خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن المتوقع أن تتخطى نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية، خلال الفترة من بداية من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، حاجز الـ95%، مشيرًا إلى أن تلك النسبة هي الأعلى بالمطاعم المصرية منذ جائحة كورونا التى ضربت العالم فبراير من عام 2020، منوها بأن المنشآت السياحية الموجودة في القاهرة الكبرى ستكون الأكثر إشغالا خلال هذا الصيف.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري بلغت نحو 60%، موضحا أن تلك النسبة ليست منخفضة إذا ما قورنت بنسب الإشغال التي حققت في الفترة ذاتها من العامين الماضيين.