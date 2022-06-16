«المنشآت السياحية» تتوقع ارتفاع نسب الإشغال بالمطاعم لـ100%خلال يوليو

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من المتوقع أن تصل نسب إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية، بداية من الشهر المقبل إلى نحو 100%، موضحا أن هذه التوقعات، تأتي على خلفية الحجوزات الحالية والمستقبلية التي تتلقاها المطاعم والكافيهات ومسارح المنوعات، وصالات الديسكو خلال شهر يوليو 2022، منوها بأن نسب الإشغال المرتفعة ستستمر حتى نهاية فصل الصيف الحالي.

السياح العرب

أضاف لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في حدوث انتعاشة في نسب إشغال المنشآت الفندقية والسياحية خلال الشهر المقبل، ولا سيما الموجودة داخل نطاق القاهرة الكبرى، يعود إلى الحركة السياحية الكبيرة الوافدة لمصر من الدول العربية، لا سيما مع انتهاء العام الدراسى بتلك الدول، مشيرا إلى أن السياح السعوديين سيكونوا الأكثر إقبالا عربيا على التواجد بالمنشآت السياحية، خلال فصل الصيف الحالى، موضحا أن «أعداد السياح الكويتين المتواجدين بمصر خلال الشهر الجارى جيدة للغاية».

المنشآت السياحية والفندقية بالقاهرة

أوضح أن فصل الصيف سيشهد أيضا تدفقات من السياح الإماراتيين والليبين، مؤكدا أن نسب الإشغال بفنادق القاهرة خلال فصل الصيف، ستتراوح بين 90 إلى 95%، مطالبا المنشآت السياحية والفندقية، بتجويد الخدمة المقدمة للسائح العربي وعدم المغالاة في الأسعار، لافتا إلى أنه بالتزامن مع إقبال السياح العرب على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية، فإنه من المتوقع أن يرتفع أيضا إقبال المصريين ممن يفضلون تناول الغداء والعشاء والسهر خارج المنزل.

ولفت رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة قدمت عددا من التوصيات لوزارة السياحة، لزيادة نسب إشغال المطاعم، ورفع أعداد السياح الوافدين لمصر، من أهمها مد فترة عمل المطاعم السياحية حتى الساعة 3 صباحا، ومد عمل مسارح المنوعات (الملاهى الليلية) وصالات الديسكو حتى الساعة 5 أو6 صباحا.