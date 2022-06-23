برومو أغنية دياب الجديدة «ياتي ياتي».. ستطرح نهاية يونيو

طرح المنتج وليد منصور، اليوم، برومو أغنية دياب، والتي تحمل عنوان «ياتي ياتي»، المقرر طرحها يوم 30 من شهر يونيو الجاري، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات.

«ياتي ياتي» ثاني تعاون بين دياب ومنصور

وأغنية «ياتي ياتي» من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان غريب وتوزيع توما، والكليب من إخراج محمود فؤاد، وتعد هذه الأغنية هي الثانية لـ دياب مع وليد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «يا ساتر»، والتي طرحها منذ أشهر قليلة.

طالبة المنصورة تؤجل طرح «ياتي ياتي»

كان الفنان محمد دياب أعلن تأجيل طرح «ياتي ياتي»، التي كان من المقرر طرحها يوم الاثنين الماضي، حدادًا على طالبة المنصورة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها علي يد زميلها أمام الجامعة.

وكتبت محمد دياب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون، ببالغ الأسى أنعى فتاة حادث المنصورة الأليم رحمة الله عليها وألهم أهلها الصبر والسلوان، وأعتذر عن نزول الأغنية النهاردة».

ويحضر وليد حاليًا لمجموعة من المفاجأت مع النجم دياب سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة بعد طرح الأغنية، كما يستعد وليد لعدد من الحفلات خلال الأسابيع المقبلة لنخبة كبيرة من النجوم من بينهم حمادة هلال الذي يعود معه بعمل غنائي كبير سيطرح عبر المنصات السمعية والإلكترونية ويوتيوب.