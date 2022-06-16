بعد دياب.. وليد منصور يستعد لطرح أغنية «تكا تكا» لـ حمادة هلال

يستعد المنتج وليد منصور، لطرح أغنية جديدة للفنان حمادة هلال، تحمل اسم «تكا تكا»، يوم 25 يونيو الجاري، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتأتي أغنية «تكا تكا»، ثاني الأعمال الإنتاجية لـ وليد منصور، في موسم صيف 2022، وذلك بعد أغنية «ياتي ياتي» للفنان دياب، والمُقرر طرحها نهاية شهر يونيو الجاري، حيث طرح البوستر الدعائي لها، عصر اليوم الخميس.

تعرف على صُناع أغنية ياتي ياتي لـ دياب قبل طرحها

أغنية «ياتي ياتي» من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وتوزيع توما، وتُعد هي الثانية لـ دياب مع وليد منصور، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «يا ساتر» والتي تم طرحها منذ أشهر قليلة.

وفي سياق آخر، يواصل المنتج وليد منصور، التحضير على مشاريع غنائية جديدة مع عدد م نجوم الغناء، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المُقبلة، وذلك بجانب تنظيمه لعدد من الحفلات لكبار المُطربين.

حمادة هلال يطرح أغنية الفرح مالينا بعد ساعات

ويستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «الفرح مالينا»، مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأبدى عدد كبير من المتابعين تشوقهم لأغنية حمادة هلال الجديدة، لا سيما أنها بعيدة تمامًا عن الحزن، وتنتمي لنوعية الأغاني الخاصة بالأفراح، إذ قال أحد المتابعين: «في انتظارها على أحرّ من الجمر»، فيما كتبت أخرى: «يا الله.. أنا في انتظارها علشان أشغلها في فرحي».