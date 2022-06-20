محمد دياب يعتذر عن طرح أغنيته الجديدة حدادا على نيرة طالبة المنصورة

أعلن الفنان محمد دياب تأجيل طرح أغنيته الجديدة «ياتي ياتي»، التي كان من المقرر طرحها اليوم الإثنين، وذلك حدادًا على طالبة المنصورة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها صباح اليوم علي يد زميلها أمام الجامعة.

محمد دياب ينعى طالبة المنصورة

وكتبت محمد دياب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون، ببالغ الأسى أنعى فتاة حادث المنصورة الأليم رحمة الله عليها وألهم أهلها الصبر والسلوان، وأعتذر عن نزول الأغنية النهاردة».

أغينة دياب الجديدة «ياتي ياتي»

وطرح منذ أيام المنتج وليد منصور، البوستر الدعائي الأول لأغنية الفنان محمد دياب، التي تحمل عنوان «ياتي ياتي»، والمقرر طرحها نهاية الشهر الجاري.

والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما، وخطف البوستر الأنظار عقب طرحه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد هذه الأغنية هي الثانية لدياب مع وليد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «يا ساتر»، التي جرى طرحها منذ أشهر قليلة.

ويستعد وليد لطرح أغنية «تكا تكا» للفنان حمادة هلال يوم 25 يونيو الجاري على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما يعكف على التحضير لمجموعة من المفاجآت مع عدة نجوم سيعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.