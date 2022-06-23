محافظ قنا: مياه الشرب والصرف الصحي تغطي 99% من المنازل بفضل حياة كريمة

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن نسبة توصيل خدمات الصرف الصحي منذ 7 سنوات، كانت تمثل 6% فقط، ومياه الشرب 57% على مستوى المحافظة، في ظل معاناة السكان من نقص المياه، وعدم صلاحيتها للشرب في كل المناطق.

ارتفاع نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب إلى 99%

أوضح «الداودي»، خلال لقاء له على القناة الأولى المصرية، أنه بالتزامن مع دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قنا، ارتفعت نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب إلى 99%، بينما وصلت إلى 60%، فى خدمات توصيل الصرف الصحي للمنازل.

حياة كريمة أحدثت طفرة في المجتمع القناوي

أوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، أن مشروعات البنك الدولي التى جرى تنفيذها في المحافظة، رفعت من معدلات توصيل خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف، لافتا إلى أن حياة كريمة، أحدثت طفرة في المجتمع القناوي، بعد تطوير البنية التحتية، إذ صلت نسبة تغطية الصرف الصحي للمنازل إلى 60% في الوقت الحالي بعدما كانت تصل إلى كانت 3% في بعض المناطق الريفية.

وأشار «عرفة»، إلى أن بعد حجم المشروعات المنجزة في الفترة الأخيرة، وصلت نسبة تغطية خطوط مياه الشرب في الريف إلى 98.5%، وفي الحضر لحوالي 99%، لافتا إلى أنه مع انتهاء المرحلة الثانية والثالثة من المشروعات الجارية سيتم الانتهاء من تغطية المياه والصرف الصحي بنسبة 100%.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اهتمام المحافظة بمشروعات تحلية المياه، التي جرى من خلالها، إقامة معمل مركزي لتحلية المياه في كل مركز من مراكز المحافظة، وفقا للمعايير العالمية في تنقية المياه، بالإضافة إلى المشروعات المستدامة في المحافظة.