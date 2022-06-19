قنا تستعد لعيد الأضحى بتوزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأكثر احتياجا

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى في قنا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 50 عجلا بلديا و56 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام على غير القادرين في قرى قنا ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

أبحاث ميدانية على الفئات المستهدفة

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.

مشروع صك الأضحية

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة قنا، خاصة القرى الأكثر احتياجًا لكي تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأضاف «شعبان»، أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية لجمعية الأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء الجمهورية.