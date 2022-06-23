مصرع شاب طعنا أثناء مشاجرة في قنا.. وأسرته تشعل النار بمنزل المتهم

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد تعرضه لطعنات بسكين أثناء مشاجرة بين أبناء عمومة، بنجع أبوالحمد بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من هيئة إسعاف قنا، يفيد مقتل شاب بسلاح أبيض على يد آخر أثناء مشاجرة بين أبناء عمومة بنجع أبوالحمد بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا.

مقتل المجني عليه بطعنات نافذة بسكين

وتبين لقوات الأمن مقتل محمد عبدالرازق الخازوق، 25 عاما، بطعنات نافذة بسلاح أبيض «سكين» على يد آخر، في مشاجرة بين أبناء عمومة بنجع أبوالحمد بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا.

وأشعلت أسرة المجني عليه النيران في منزل المتهمين بقتله في نجع أبوالحمد دائرة مركز دشنا.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الأمن لمكان الحادث وذلك لإطفاء الحريق وفرض كردون أمني للحد من الاشتباكات بين المتشاجرين، وتهدئة الأوضاع.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بدشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما جرى تكليف إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.