طرق التظلم لاستعادة صرف سلع التموين بعد الحذف من البطاقة

صرف السلع التموينية أمر مهم بالنسبة للكثيرين، لذا عند تعرض البعض للحذف يسعون إلى استرجاع البطاقات التموينية سريعًا، إذا كانوا يستحقون ذلك، وتعرضوا لبعض الخطأ، لذا أعلن مكاتب التموين بالمحافظات، بدء تلقي تظلمات بشأن البطاقات التي حذفت.

وشمل هذا الحذف من قبل وزارة التموين، الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة بسبب المرتبات الحكومية العالية، أو امتلاك ‏سيارة حديثة موديل 2018 فأكثر، أو غيرها من الأسباب التي حددتها الوزارة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص الكثيرين على الاستفادة من مقررات السلع التموينية، تستعرض «الوطن» فيما يلي كيفية استرجاع البطاقة التموينية في حال حذفها أو وقفها وأبرز الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم واسترجاع البطاقة

وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات واسترجاع البطاقة التموينية ما يلي:

1 - صورة بطاقة التموين.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة التموينية بشرط أن تكون سارية.

3 - صورة بطاقات الرقم القومى لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي.

4 - بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.

5 - مفردات مرتب للموظف بإجمالى الموظف كامل الذى يتقاضاه شهريًا مختوم بختم شعار الجمهورية.

6- تقديم شهادة معتمدة من إدارة المرور التابع لها صاحب البطاقة تؤكد أن الشخص لا يمتلك سيارة أو يمتلك مع تحديد نوع الموديل.

7- كتابة أسباب التظلم لدى صاحب البطاقة التموينية.

8- كتابة رقم التليفون الخاص بالشخص أو البريد الإلكتروني.

ويقدم ملف التظلم والأوراق المطلوبة إلى مكتب التموين التابع له لتسليم الأوراق، وبعدها يتم تجميعهم وإرسالها لمديرية التموين في المحافظة التي بدورها ترفع البيانات لديوان عام الوزارة من أجل فحص طلبات التظلمات.