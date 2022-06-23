مصدر بالتعليم يرد على مخاوف طلاب الثانوية العامة من اختلاف لون البوكليت

رد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرسالة المجهولة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في حالة من الخوف لدى طلاب شهادة الثانوية العامة، بعدما تضمنت تخويف الطلاب من استلام بوكليت أسئلة بلون مختلف عن اليوم الآخر، ما قد يعرضهم للرسوب.

لون البوكليت يختلف من امتحان لآخر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا صحة لما أثير حول ضرورة حصول طالب الثانوية العامة على نفس لون البوكليت يوميا، لأن اللون يختلف من يوم لآخر بالنسبة لنفس الطالب، حسب طبيعة المادة.

وأضاف المصدر أن لون البوكليت قد يختلف من يوم لآخر ومادة لأخرى، ولا علاقة بلون بوكليت الأسئلة بترتيب التوزيع داخل لجنة الامتحانات.

ضرورة نقل كود ورقة الأسئلة إلى البابل شيت

وشدد المصدر على أن الأهم من التركيز على لون ورقة الأسئلة، أن يهتم الطالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه واسم المادة ونقل كود ورقة الأسئلة إلى البابل شيت، لكن لون البوكليت لا أهمية ضرورية له.