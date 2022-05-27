البيت الفني للمسرح يعلن انطلاق عرض «الحفيد» بطولة لوسي (صور)

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد «الحفيد»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وذلك مساء أمس الخميس، على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء، وسط إقبال جماهيري كبير.

يذكر أن العرض يناقش قضايا الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض «الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، عبدالباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف منصور.

مسرحية «الحفيد» تعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، وجرى طرح 3 فئات لتذاكر العرض المسرحي فئات «55 جنيهًا، 75 جنيهًا، 105 جنيهات».