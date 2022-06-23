مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين مروعين بـ«المنوفية»

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادثين مروعين بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حيث دفع الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قويسنا لتلقي العلاج اللازم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ونقب الجثامين إلى المشرحة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين

وأكد مصدر أمني، أن الحادثين هما اصطدام سيارتين تسببا في مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى، وكذلك نقل الجثامين، مشيرا إلي أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث.

مصرع 2 واصابة 3 في حادث تصادم سيارة بنخله

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث الثاني كان اصطدام سيارة ملاكي بنخلة ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين في الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، ونقل المصابين والجثامين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثين مروعين بدائرة المركز، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في هذه الوقائع.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفى قويسنا استقبلت 6 مصابين في حادثتين ويتلقون كافة الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن الإصابة متنوعة وبينها إصابات خطيرة، وتم وضع المصابين تحت متابعة دقيقة من قبل الأطباء فى المستشفى.