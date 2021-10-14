حوادث المنوفية في أسبوع.. مصرع 3 طلاب ومقتل أم وابنتها بطلقات نارية

وقائع عديدة وحوادث مهمة شهدتها محافظة المنوفية، انتهت بوفاة 3 طلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد، كما شهدت مصرع ربة منزل وابنتها الطفلة 3 سنوات، بطلق ناري علي يد مسجل خطر، وبينت وزارة الداخلية حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين أن الطفلتين برفقة والدهما بعد حصوله على حكم من المحكمة .

مصرع 3 طلاب في أول أسبوع دراسي في المنوفية

بدأت حوادث الأسبوع، بمصرع طالبة في المرحلة الإعدادية بقرية شوشاي بمركز أشمون، صعقا بالكهرباء لملامستها عمود إنارة أثناء سيرها في الشارع، وصرحت النيابة بدفنها، كما لقي طالب مصرعه غرقا في مدينة شبين الكوم أثناء الاستحمام واللعب في أحد الجاري المائية بالمدينة وتم انتشال الجثة وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، وتحرير محضرا بالواقعة .

وكانت آخر الحوادث بين الطلاب في أول أسبوع من الدراسة، مصرع الطالب «أحمد.ح.ا»، الذي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار الإسكندرية بالقرب من محطة قطار بركة السبع، لمروره من مكان غير مخصص للعبور أثناء العودة من المدرسة .

مصرع ربة منزل وابنتها بطلقات نارية على يد مسجل خطر

ومن بين الحوادث المؤسفة التي شهدتها محافظة المنوفية خلال الأسبوع الجاري، مصرع ربة منزل في العقد الثالث من عمرها وابنتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بطلقات نارية على يد شقيق زوجها، مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على المتهم، وأمرت النيابة بدفن الجثتين بعد عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

حقيقة اختطاف طفلتين في المنوفية

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما بعد نشر الأم فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تضمن واقعة الاختطاف، وتبين أن الطفلتين ذهبتا مع والدهما في وقت الرؤية الشرعية برفقة عدد من ذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .