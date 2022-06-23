هاني الناظر يحذر أولياء أمور طلاب الثانوية من جملة «ابقى قابلني لو فلحت»

حذر الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الأمهات، من تثبيط همم أبنائهم طلاب الثانوية العامة، بجمل مثل «ابقى قابلني لو فلحت»، مشددًا على أن الطالب يحتاج اهتمام ورعاية ولا يحتاج توجيه، معتبرًا أن التوجيه «ضغط مالوش لزمة»، مضيفًا: «أخد بالي منه اهتم بيه أعمل له شاي مخليش حد يعمل دوشة، أوفر له المناخ المناسب أنه يذاكر».

نصائح لطلاب الثانوية

وقدم هاني الناظر بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «dmc»، مشددًا على ضرورة ألا يراجع الطالب كل المنهج في ليلة الامتحان.

الناظر لـ الطلاب: ادخل الكلية اللى تحبها

وقال هاني الناظر: «أنا عايز أفهم الطالب اللي داخل الامتحان، أنت عملت اللي عليك وذاكرت كل حاجة، خش جاوب، وبعد كده نصيبك هتشوفه، حكايه بقى لا أنا لازم أجيب أكبر مجموع عشان أخش كلية، خلي بالك أنا باقول للطالب أدخل الكليه اللي أنت تحبها، ولا تسمع الكلام من أحد، لا أصل بابا عايزني أخش هندسة وماما عايزاني دكتور، لا لو أنت مش عايز ما تدرسش، وفهم الوالدين أنا باحب الكلية الفلانية، بحب الزراعة أو الفنون الجميلة، خش اللي أنت عايزه، عشان تندم أنك دخلت حاجة ما بتحبهاش».