هل يؤدي حفظ الخبز في الفريزر إلى الإصابة بالسرطان؟.. هاني الناظر يجيب

نفى الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، حقيقة ما يتم تداوله عن مخاطر حفظ الخبز داخل أكياس بلاستيكية بالفريزر، مؤكدًا أنه لا علاقة لهذه الطريقة بحفظ الخبز في الإصابة بالسرطان.

وقال «الناظر» في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، محذرًا المواطنين: «لا تصدقوا الإشاعات المنتشرة على السوشيال ميديا هذه الأيام، بخصوص حفظ الخبز في الثلاجات، علميا وبمنتهى الوضوح، تجميد الخبز وحفظه في الفريزر لا يسبب الإصابة بالسرطان، كما أن حفظه في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر لا خطورة منه على الإطلاق»، مؤكدًا أنه لا صحة لتسرب مادة الديوكسين من البلاستيك للخبز عند حفظه في الفريزر، لأن هذه المادة تتسرب عند الحرارة العالية وليست المنخفضة.

علاقة حفظ الخبز بالفريزر للإصابة بالسرطان

وأشار الناظر في منشوره عبر «فيسبوك»: «اطمئنوا تمامًا، لا خوف من حفظ الخبز مجمدًا في أكياس بلاستيك في الفريزر»، وذلك بعد انتشار عدة أقاويل التي تحذر من خطورة تجميد الخبز، مدعية أنه يتحوّل إلى سمّ قاتل بسبب حدوث تغيير في تركيبته، مما آثار حالة من الذعر بين الناس.

نصائح هاني الناظر لفصل الصيف

وفي سياق آخر، قال الدكتور هاني الناظر، في تصريحات إعلامية سابقة، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مع زيادة الرطوبة دائمًا يؤثر على الجلد، خاصة أثناء التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وكمية الأشعة تكون أكبر وتؤثر بشكل كبير على الأطفال وفئة كبار السن.

ونصح «الناظر» كبار السن بعدم الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، تفاديًا للإصابة بضربة حر، وهي غير ضربة الشمس وتأثيرها أصعب على البشرة، مطالبًا الجميع بالحرص على شرب المياه، وتناول 3 لترات على الأقل خلال اليوم، مشيرًا إلى أنها تنقي الجسم من الأملاح والسموم.

وشدد على ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون في الأجواء الحارة، لأنها تمتص العرق في الحرارة، مع عدم الجلوس أمام المروحة أو التكييف فور العودة من الشارع في الأجواء الحارة، بالإضافة لوضع غطاء على الرأس مثل كاب أو شمسية اليد، مع وضع كريمات واقية على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس.