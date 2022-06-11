هاني الناظر: الفيروسات تنشط بالربيع و«جدري القرود» مش موجود في مصر

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لإصابات الشمس، وفي حالة تعرضهم للسعات الشمس يجب الدخول إلى حمام مياه بارد مع دهان أي التهابات بمراهم مرطبة لسرعة علاجها.

غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه من الضروري في هذه الأجواء الصيفية الاستحمام مرتين في اليوم مع غسل اليدين مرتين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، واستخدام المناديل الورقية، لافتا إلى أن إجراءات النظافة لا تتعلق بكورونا فقط، وإنما يجب تطبيقها بشكل عام في الحياة مثل استخدام المناديل وعدم مشاركة أي شخص في طبق الطعام والبعد عند التزاحم.

أمراض الربيع السنوية

وأشار الناظر، إلى أن هناك بعض الأمراض المرتبطة بالربيع مثل الجديري والحزام الناري والأمراض الفيروسية بشكل عام تنشط في الربيع، وموجات الهواء البارد والساخن والحرارة الزائدة، لافتًا إلى أن مواجهة الفيروسات يكون بالنظافة المستمرة والتعقيم.

جديري القرود غير موجود في مصر

وأوضح «الناظر»، أن الحرارة المرتفعة جدًا في الصيف تحد من نشاط الفيروسات، وعن مرض جدري القرود، قال إنه غير موجود في مصر، وعدد الحالات عالميا محدود والمريض يشفى منه تلقائيا بعد 10 أيام ولا يعتبر وباء أو مرض قاتل.

وأكد الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، أن واقعة مياه المجاري في البحيرة كارثة لأن مياه الصرف الصحي تتضمن كمًا كبيرًا من الفيروسات والفطريات والمركبات العضوية ومسببات الأمراض، لافتا إلى أنه من الضروري توعية الأهالي في هذه المحافظة بخطورة استخدام مياه المجاري.