هاني الناظر يكشف عن روشتة علاج لمواجهة الطقس الحار وأشعة الشمس

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مع زيادة الرطوبة فدائما ما تؤثر على الجلد، خاصة أثناء التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وكمية الأشعة تكون أكبر وتؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن.

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه نصح كبار السن بعدم الخروج اليوم في درجات الحرارة المرتفعة، فهناك ضربة حر غير ضربة الشمس وتأثيرها أصعب على البشرة، مطالبا الجميع بالحرص على شرب المياه وعلى مدار اليوم نتناول 3 لترات من الماء النقي «بتخلصنا من الأملاح والسموم».

الملابس القطنية لمواجهة الطقس الحار

وأشار الناظر، إلى ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون في هذه الأجواء الحارة، لأنها تمتص العرق في الحرارة، مع عدم الجلوس أمام المروحة أو التكييف فور العودة من الشارع في الأجواء الحارة، بالإضافة لوضع غطاء على الرأس مثل كاب أو شمسية اليد، مع وضع كريمات واقية على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس.

أعراض ضربة الشمس

وأوضح الدكتور هاني الناظر، أنه إذا شعر الإنسان بصداع أو دوخة فمن المحتمل أن يكون قد تعرض لضربة شمس، وعلى الفور يجب الاستراحة في مكان ظل، وتناول مسكن مناسب لعلاج الصداع، مع عدم السير تحت أشعة الشمس مجددا في نفس اليوم، محذرا من الاستحمام بالماء الساخن في الأجواء الحارة، لأن الماء الساخن يؤدي لتوسعة الشرايين وتدفئة الجسم بالرغم أن الجو حار، فيجب الحرص على الاستحمام بالماء البارد في فصل الصيف، واستعمال صابون الجلسرين، وخاصة لأصحاب البشرة الحساسة، مع تناول الخضروات الطازجة والبعد عن الدهون والحلويات والطعام المسبك.