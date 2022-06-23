هاني الناظر يحكي عن ذكرياته في الثانوية العامة: «نص درجة ضيعت حلم الطب»

روى الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية، ذكرياته في الثانوية العامة، قائلا إنّه حصل على الثانوية العامة، في عام 1968، ووقتها حصل على مجموع 65% في الوقت الذي كانت فيه كلية الطب تنسيقها أقل من ذلك.

وقال هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «DMC»: «أنا في الثانوية العامة الكلام ده سنة 1968 كان مجموعي في الوقت ده 255 أو 65% حاجة كبيرة، الحد الأدنى لكلية الطب 63%، ولما جيت أقدم في التنسيق كان ممكن أجيب أكتر من كده بس كان عندي ظروف عائلية آخر شهرين».

فرقت في نص درجة

وكشف هاني الناظر، عما واجهه في مكتب التنسيق «لما جيت تقدمت في مكتب التنسيق أنا عارف إنها تدخل كليه طب لأن السنة اللي قبلها كان تنسيق الطب 230 وأنا خلاص مجموعي جايب الطب وموظف التنسيق قالي لازم تملى الرغبات كتبت 7 كليات الطب والرغبة الثامنة زراعة القاهرة، وبعدين هندسة الحد الأدنى في الطب كان 265 ونصف، فرقت نصف الدرجة ودخلت كلية الزراعة».

تحقيق حلم كلية الطب

وأشار إلى أنه التحق بالتجنيد الإجباري بعدها في فترة الحرب: «في الوقت ده كان اللي بيتخرج بيدخل الجيش، ودخلت كليه الضباط الاحتياط وتخرجت، وأنا في القوات المسلحة حنيت للحلم بتاعي قلت أنا عايز أبقى دكتور، فعملت إيه عشان كده عايز أقول الشباب ما تيأسش لازم يبقى عندك هدف قدمت في كليه الطب دخلت سنة أولى كان خريج الكلية العملية من حقه يلتحق، التحقت بكليه الطب وكملت دراسة وحققت حلمي وما فيش حاجة وقفت طريقي».