«الإسكندرية السينمائي» يهدي وسام ملك الاستعراض لاسم الفنان سمير صبري

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إهداء اسم الفنان الراحل سمير صبري، وسام ملك الاستعراض في الدورة الـ38 المزمع إقامتها في الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر تقديم الوسام خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي يقام في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط، وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا.

سمير صبري فنان شامل

يشار إلى أن الفنان الراحل سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية في عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج «ما يطلبه المستمعون» باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري، تمتعت بشعبية كبيرة، منها «هذا المساء» و«كان زمان» و«النادي الدولي».

أبرز أعمال سمير صبري

أما في السينما فقدم كثير من الأفلام منها «جحيم تحت الماء»، «الجلسة سرية» و«علاقات مشبوهة»، كما قام أسس شركة إنتاج سينمائية، كان آخر أعماله السينمائية فيلم «٢ طلعت حرب» إخراج مجدي أحمد علي، بينما قدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية منها «ملكة في المنفى»، «حضرة المتهم أبي»، «نظرية الجوافة».