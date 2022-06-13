تكريم اسم سمير صبري وبشرى وبسمة في ختام «تري كور الفرنسي»

استضافت الجامعة البريطانية حفل ختام النسخة الثامنة من مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في مصر، شهد حفل الختام الذي حمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير صبري تكريم عدد من النجوم والسينمائيين وعرض مجموعة من أفلام المسابقة الرسمية الدولية للمهرجان.

مهرجان تري كور يصل دورته الـ28 في فرنسا

وفي كلمته، قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في بيان، إن الاحتفال بختام المهرجان يتزامن مع نهاية العام الدراسي، وقال إن المهرجان يصل هذا العام إلى دورته الرابعة والعشرين في فرنسا وفي مصر إلى النسخة الثامنة منه بعدما استضافته منذ عام 2015 وفي عام 2019 حرصت الجامعة البريطانية علي رعاية هذا الحدث وكان لنا شرف رعاية واحدة من دوراته المهمة والتي شاركنا فيها نخبة من كبار الفنانين والسينمائيين.

وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال، إن الجامعة بصدد إطلاق مهرجان جديد لسينما الشباب في شهر نوفمبر المقبل في إطار الاهتمام بدعم ورعاية المهرجانات السينمائية والتنافس بين صناع الأفلام.

أسامة أبونار: نسعى منذ البداية إلى منح الفرص العديدة للمواهب

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن المهرجان سعى منذ البداية إلى منح الفرص العديدة للمواهب في مجال صناعة الأفلام القصيرة جدا، لذلك جاءت فكرة إطلاق مسابقة موازية من مصر تحمل اسم VS FILM لتكون نافذة أخرى للمواهب التي لم تتمكن من المشاركة في المسابقة الدولية بباريس.

ومن جانبها، أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بتكريمها في الجامعة البريطانية وفي ختام مهرجان تري كور والذي حمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير صبري الذي تعتبره أستاذا ومعلما وصديقا وإنها تشرفت بالتكريم معه في نفس القاعة منذ عدة أعوام.

وتسلمت بشرى درع تكريمها وتكريم الفنان الراحل، وأكدت الفنانة بسمة أن التكريم مؤشر مهم للفنان، خاصة عندما يأتي من صرح علمي كبير ومن مهرجان نوعي وعالمي مثل تري كور.

وطالب المخرج الكبير مجدي أحمد علي بزيادة المهرجانات السينمائية في مصر وأبدى إعجابه الشديد بفكرة مهرجان تري كور ودعم القطاع الخاص له.

وشددت الفنانة ميرنا وليد على أهمية الربط بين العملية التعليمية ودعم المبدعين وقالت: «أتمنى أن أعود إلى مقاعد الطلبة مرة أخرى لأعيش هذا الإحساس الرائع».