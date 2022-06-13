بشري تكشف عن وصية سمير صبري الأخيرة: عمل فني يسرد حياة مبدع كبير

كرمت الجامعة البريطانية اسم الفنان الراحل سمير صبري، علي هامش حفل ختام مهرجان تري كور الفرنسي بالقاهرة، وتسلمت الفنان «بشري» درع تكريم الراحل.

بشري تكشف عن وصاية سمير صبري الأخيرة

وقالت بشري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سمير صبري كان علامة كبيرة في عالم الفن، وأنها تعلم أنه كان يتمني تكريمه من مهرجان القاهرة في حياته، وأنه كان يعمل في عمل فني يسرد حياة الفنان الراحل محمد فوزي، وأوصها بأن تكمل هذا العمل حتي يرى النور.

تكريم بسمة وأحمد مجدي علي هامش ختام مهرجان تري كور الفرنسي

وكرم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر كل من الفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي، كونهما من أكثر الداعمين للأفلام القصيرة والمستقلة وحرصهما الدائم علي المشاركة في تجارب سينمائية قصيرة ومشاريع تخرج لمخرجين وطلبة واعدين وهو مايتماشي مع الأهداف التي أطلق من أجلها المهرجان الفرنسي قبل 24 عاما.

وتسلم جائزة الفنان أحمد مجدي والده المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وذلك بسبب اعتذاره عن الحضور لارتباطه بتصوير عمل فني.

تضمن حفل الختام عرض فيلم قصير للفنانة بسمة

وتضمن حفل الختام عرضا لأحد الأفلام القصيرة الذي لعبت الفنانة بسمة بطولته وهو فيلم «بره الصندوق» للمخرج أحمد الباسوسي.

وجاء الإحتفال المصري بختام النسخة السادسة في القاهرة والإسكندرية سينطلق في توقيت واحد، حيث تشهد الإسكندرية إحتفالا كبيرا أيضا يشارك فيه القنصل الفرنسي وعدد من شباب السينمائيين وجمهور المهرجان بعد انتهاء عروض أفلامه بالمدينة.