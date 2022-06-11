نبيلة عبيد: أولى حلقات «مع نبيلة» مهداة لروح سمير صبرى.. وبرنامجى سيكشف معلومات لجمهورى

انتهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعى الجديد «مع نبيلة»، الذى تخوض من خلاله تجربة البرامج الإذاعية لأول مرة فى مسيرتها الفنية

وقالت نبيلة عبيد، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هذا المشروع أجهز له منذ ثلاث سنوات، ووجدت أن هذا التوقيت هو الأنسب لظهوره للنور، وأود أن أوضح أن اسم البرنامج «مع نبيلة» لا يعنى تقديمى له، فالمذيع محمد عبدالعزيز هو من سيتولى مهمة تقديمه، وهو أشبه بجلسة ذكريات سأستعيد فيه ذكرياتى مع عالم الفن وحكايتى معه منذ الصغر، وسبب وهب حياتى له على حساب حياتى الشخصية، وسأتعرض لكل الشخصيات الذين أدين لهم بالفضل فى مسيرتى الفنية.

وأضافت: البرنامج ليس له علاقة بكتاب «سينما نبيلة عبيد» بشكل أو بآخر، لأن الكتاب يتحدث عن الأعمال الفنية التى قدمتها على شاشة السينما، أما البرنامج فسيكون عن مشوارى الفنى والصعوبات التى واجهتها، وسيتخلل البرنامج مداخلات تليفونية لعدد من الأشخاص الذين لهم فضل على نبيلة عبيد وكل شخص أخذت منه معلومة ظلت معى حتى وقتنا الحالى.

وتابعت: انتهيت بالفعل من تسجيل عدد من الحلقات مع المخرج الرائع محمد الترك ولكننا لم نحدد حتى الآن موعد انطلاق البرنامج، ولكن ما أستطيع قوله حالياً هو أن الحلقة الأولى ستكون مهداة لروح الفنان الراحل سمير صبرى، وسأذكر فيها أبرز المواقف التى تعاملت معه فيها، لأنه كان إنساناً خدوماً يمد يد العون للصغير قبل الكبير.

وشددت نبيلة عبيد على أن برنامجها سيكون «دمه خفيف»، بحسب وصفها، وسيحمل معلومات يريد أن يعرفها الجمهور عنها، لافتة إلى أنها تفكر بشكل جديد فى وجود مشروع برنامج تليفزيونى بعد تجربتها الإذاعية.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد أعلنت منذ أيام عن استعدادها لتقديم برنامج إذاعى بعنوان «مع نبيلة» عبر «صوت القاهرة الكبرى»، تتحدث فيه عن ذكرياتها وأعمالها الفنية، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «اسمحوا لى أن أعلن عن خبر فنى جديد حتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعى بعنوان «مع نبيلة عبيد» أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكى فيه ذكرياتى فى الأفلام اللى قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء فى الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتى مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللى حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير حتشاركونى فيها بالأسئلة والاستفسارات اللى حتجيلى منكم».

وأضافت نبيلة عبيد: «كل التفاصيل حتعرفوها قريب وقريب جداً، بس دلوقتى لازم أقولكم إن حيكون معايا فى البرنامج الإعلامى محمد عبدالعزيز محاوراً والمخرج الدينامو الشاطر جداً محمد الترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى».