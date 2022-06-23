نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع فيلم «كشف المستور» على أصوات عبد الحليم

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم كشف المستور، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد مقاطع من فيلم كشف المستور مصحوبة بأغنية لعبد الحليم حافظ وعلقت عليها قائلة: «أنا وكشف المستور وحليم ووحيد حامد وعاطف الطيب وحكايات اتقالت على شاشة السينما ونبهت وقالت إيه اللي كان بيحصل وإيه اللي حصل من قبل حتى ما تتعلن قدام الناس و تبقى حقيقة معروفة في مجتمعنا.. مساكم مسا الورد البلدي»

نبيلة عبيد تنتهي من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الاذاعي

وانتهت الفنانة نبيلة عبيد من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعي الجديد «مع نبيلة» والذي يتناول الصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها الفني وذلك حسبما صرحت الفنانه نبيلة عبيد لـ«الوطن».

برنامج «مع نبيلة» أعلنت عنه نبيلة عبيد الشهر الماضي خلال منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».