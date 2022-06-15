نبيلة عبيد تنشر كواليس تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي «فيديو»

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كواليس تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي «مع نبيلة عبيد».

ونشرت نبيلة عبيد كواليس تسجيل البرنامج، معلقة: «أصدقائي العزاز، ابتديت بكل حماس تسجيل الحكايات الفنية اللي عايشتها من بداية مشواري الفني، والذكريات الجميلة مع النجوم والأصدقاء، واللي هتتابعوها من خلال البرنامج الإذاعي الأسبوعي (مع نبيلة عبيد) على أثير إذاعة القاهرة الكبرى».

كواليس تسجيل حلقات برنامج «مع نبيلة عبيد»

وأضافت نبيلة عبيد: «زي ما انتو شايفين، قاعدة بحكي مع الإعلامي محمد عبدالعزيز، والمخرج محمد تركي، بعض الحكايات، صحيح إنتو شايفين بس، وعلشان تسمعوا لازم تتابعوا البرنامج لما يتحدد موعد إذاعته، استنوني».

نبيلة عبيد تعلن استعدادها لتقديم برنامج إذاعي

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد أعلنت منذ أيام، استعدادها لتقديم برنامج إذاعي بعنوان «مع نبيلة» عبر «صوت القاهرة الكبرى»، تتحدث فيه عن ذكرياتها وأعمالها الفنية.

وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان «مع نبيلة عبيد» أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكى فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم».