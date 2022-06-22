نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع «حبي الأول والأخير»: رقص على أنغام الست

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرياتها مع فيلم «حبي الأول والأخير»، والذي لعبت بطولته.

رقص على أنغام «ألف ليلة وليلة»

ونشرت نبيلة عبيد مشهدا من الفيلم ترقص خلاله على أنغام أغنية «ألف ليلة وليلة»، لكوكب الشرق أم كلثوم، وعلقت قائلة: «بذمتكم فيه أحلى من المزيكا ديه، انتو بس قولولي، المشهد من فيلم حبي الأول والأخير، وبالمناسبة ده كان من إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد، وتأليف محمد عثمان، وإخراج حلمي رفلة، وكان في ادوار البطولة رشدي أباظه ومديحة كامل وعبد المنعم إبراهيم وعماد حمدي وأنا معاهم.. مساكم جميل بجمال عيونكم الحلوين».

نبيلة عبيد تستعد لأول برنامج إذاعي

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على «إنستجرام»، عن برنامجها الإذاعي الذي بدأت العمل فيه مؤخرا، قائلة: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد، هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».