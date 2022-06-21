نبيلة عبيد تكشف طريقة ترويجها لأعمالها الفنية قديما: بجيب تورتة كبيرة

كشفت الفنانه نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كيف روجت لأعمالها الفنية قديمًا قبل تصويرها.

نبيلة عبيد تكشف كيفية ترويجها لأعمالها الفنية

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لإحدى حفلات عيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: «من المعروف إن في حفل عيد ميلادي، دايما كنت بعلن فيه من خلال تورتة كبيرة، عن اسم الفيلم اللي هقدمه في العام الجديد، وعدسات مصورين الصحافة كانت بتهتم جدًا بتصويري مع نجوم الفيلم الجديد كخبر فني مهم، والحفلة دي كان فيلم (أيام في الحلال)، موضع اهتمام، وفعلًا كان النجاح حليفه جماهيريًا، وعلى مستوى الصحافة والنقاد عند عرضه».

وأضافت «عبيد»، قائلة: «في الصورة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس والمخرج حسين كمال ومحمود يس ورجاء الجداوي ومصطفى فهمي والتورتة، مساكم بطعم الذكريات الجميلة».

برنامج نبيلة عبيد الإذاعي

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على «إنستجرام» منذ أيام، عن برنامجها الإذاعي، قائلة: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».