أسعار 5 أدوية بعد ارتفاعها.. من بينها مسكن للألم وعلاج للأملاح

شهدت بعض أسعار الأدوية تغييرًا خلال الساعات الماضية بالأسواق، إذ سيتمّ تطبيق السعر الجديد مع التصنيع الجديد بعدما وافقت هيئة الدواء المصرية على ذلك.

وتمّ زيادة أسعار 5 أدوية بعد أن وافقت هيئة الدواء المصرية، على رفع أسعار عدد من الأدوية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الأدوية الجديدة بعد ارتفاعها، إذ أخطرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية الموزعين والصيدليات بزيادة بعض أسعار من الأدوية، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 15 لسنة 2022، وبعد موافقة رئيس الهيئة المصرية للدواء.

أسعار الأدوية بعد الزيادة

- ارتفاع سعر Verserc 24mg 30 tablets من إنتاج شركة «كيميفارم» من 54 جنيهًا إلى 61.5 جنيه، وهو علاج للأنف والأذن والحنجرة.

- زاد سعر دواء Amigraine 30 tablets، من 34.5 جنيه إلى 43.5 جنيه، وهو دواء لمواجهة جميع أنواع الصداع التى تصيب الرأس، إذ يحتوي على المادة الفعّالة «سوماتريبتان»، التي تساعد على انقباض الأوعية الدموية التي توجد في المخ، مما يعمل على تسكين الألم في المخ.

- كما زاد سعر دواء Urinex 24 capsules، من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، إنتاج شركة «فاركو» للأدوية، وهو دواء للأملاح وحصوات الكلى.

- زاد سعر دواء Ivypront 120 ml syrup، من 17.25 إلى 23.85 جنيه، وهو دواء لعلاج الكحة الجافة طارد للبلغم والتهاب الحلق.

- زاد سعر دواء Clavimox 642 mg Oral Suspension، من 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا وهو يستخدم كمضاد للجراثيم.

تعميم القرار على الصيدليات والشركات

وتمّ توزيع ذلك القرار على الصيدليات والشركات، إذ سيتمّ العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات التي سوف يتمّ إنتاجها أو استيرادها بعد تاریخ اعتماد هذه الموافقة من قبل هيئة الدواء.