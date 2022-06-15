لبنانيون يواجهون غلاء أسعار الأدوية ونقصها بالعلاج بالأعشاب: بدنا حياة

أدى ارتفاع الأسعار في لبنان مع تراجع قيمة العملة النقدية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019 بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، إلى لجوء عدد كبير من المواطنين إلى العلاج بالأعشاب الطبيعية بدلاً من الأدوية التي لم تعد متوافرة وإن تم توفيرها تكون بأضعاف سعرها، وفقاً لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقال محمد عابدين، أحد المالكين لمتجر صغير للعلاج بالأعشاب في مدينة طرابلس شمال لبنان، إن عدد كبير من اللبنانيين أصبحوا يتوافدون على شراء العلاج بالأعشاب في ظل النقص المزمن في الأدوية مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأضاف «عابدين» أن العلاج بالأعشاب أو الطب البديل يعتمد على وصفات تُمزج فيها الأعشاب والبهارات والزيوت الطبيعية ويحصل عليها المرضى في محاولة لعلاج أمراض من بينها البرد والكحة وآلام المعدة، لافتاً إلى أنه بعد الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه لبنان طوال الثلاثة أعوام السابقة زاد الطلب على منتجاته، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» العربية.

33% من الأسر محرمة من الرعاية الصحية

وحذرت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضى، من تراجع وتدهور الرعاية الصحية في لبنان، وكشفت أنها أصبحت صعبة وبعيدة المنال لما يقرب من 33 % من العائلات في لبنان، مرجعة السبب في ذلك إلى أن الأدوية أصبحت باهظة الثمن أو غير متوفرة في الصيدليات من الأساس.

ورغم أن الحكومة دعمت عدد من الأدوية بعد تحذير الأمم المتحدة وتحديداً لأدوية السرطان إلا أنها شهدت زيادة كبيرة في الأسعار بعد قرار الحكومة.

لم يختلف رأي «عابدين»عن رأي ابن مهنته عمر الرافعي الذي يملك هو الآخر متجراً لبيع الأعشاب، إذ أكد لـ« رويترز» أن الناس أصبحوا يتجهون إلى شراء الأدوية المعتمجة على الأعشاب والنباتات حتى في الأمراض الخطيرة والاستمرار في الحياة.

وعقد «الرافعي» مقارنة بين أسعار الأدوية والأعشاب: «الأدوية صارت غالية كتير .. دواء السكري يوصل حقه شي مليون أو مليون ومئتين ألف، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور في البلاد، بينما يمكن أن يشتري المريض عشب للسكري يوصل تمنه شي 50 ألف، ونحنا بدنا حياة».

وزير الصحة يحذر من خطورة التداوب الأعشاب

ومن ناحيته، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، من مخاطر الاعتماد على الاعتماد على الأعشاب وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان:« هذا مقلق ولا يمكن أن تكن الأعشاب بديلاً للدواء».

وأضاف وزير الصحة أن عدم وجود معمل مركزي في لبنان تكون مهمته إجراء الاختبارات الخاصة به جعل الباب مفتوحا أمام مواد يتم استخدامها، دون خضوعها للفحص مثل العلاجات التي تعتمد على الأعشاب.