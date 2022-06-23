«تاج الدين»: بدأنا تحالفا عالميا لتوطين صناعة الدواء في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ مصر شهدت تطورًا كبيرًا في صناعة الدواء في الفترة الماضية، سواء في عدد المصانع التي تنتج الأدوية أو خطوط الإنتاج أو عدد أصناف الأدوية أو دخول شركات الدواء المصرية في منظومة الأدوية الحديثة مثل أدوية الفيروسات، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء في مصر عريقة ومستمرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية عبر قناة DMC: «بدأنا في التحالفات العالمية لصناعة الأدوية الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وأدوية الأورام وأدوية المواد الخام، وبدأنا في تحالف عالمي كبير مع إحدى الشركات العملاقة لإنتاج مشتقات البلازما البشرية».

مدينة الدواء تحقق عائدا كبيرا للدولة المصرية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنّ هذه الطفرة مهمة جدًا، لأن فترة انتشار فيروس كورونا وأزمة سلاسل التوريد، شهدت وجود قلعة صناعية في مصر تحقق الأمان الدوائي والطبي لمصر، وأصبحت أمرًا في منتهى الأهمية.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنّ تحقيق عائد وتوفير الأدوية للسوق المصرية أمر مهم جدًا من جانب القلعة الصناعية التي أصبحت موجودة في مصر، علاوة على ذلك، باتت مصر أكثر قدرة على تصدير الأدوية للمنطقة الشرق أوسطية أو العربية أو الأفريقية.

مدينة الدواء توفر الأمن القومي الدوائي

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أن مدينة الدواء توفر الأمن القومي الدوائي الذي يخص الأمن الصحي، وهي مفتوحة لكل الصناعات الدوائية، سواء العامة أو الخاصة، بحيث تساهم بأرقامها وطاقاتها رفيعة المستوى والحديثة في دعم الصناعات الدوائية المصرية، على المستويات المحلية والأفريقية والعربية والعالمية.