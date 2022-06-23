رئيس التحرير

محمود مسلم

«تاج الدين»: بدأنا تحالفا عالميا لتوطين صناعة الدواء في مصر

كتب:

شريف سليمان
02:04 م | الخميس 23 يونيو 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ مصر شهدت تطورًا كبيرًا في صناعة الدواء في الفترة الماضية، سواء في عدد المصانع التي تنتج الأدوية أو خطوط الإنتاج أو عدد أصناف الأدوية أو دخول شركات الدواء المصرية في منظومة الأدوية الحديثة مثل أدوية الفيروسات، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء في مصر عريقة ومستمرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية عبر قناة DMC: «بدأنا في التحالفات العالمية لصناعة الأدوية الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وأدوية الأورام وأدوية المواد الخام، وبدأنا في تحالف عالمي كبير مع إحدى الشركات العملاقة لإنتاج مشتقات البلازما البشرية».

مدينة الدواء تحقق عائدا كبيرا للدولة المصرية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية  للشؤون الصحية والوقائية، أنّ هذه الطفرة مهمة جدًا، لأن فترة انتشار فيروس كورونا وأزمة سلاسل التوريد، شهدت وجود قلعة صناعية في مصر تحقق الأمان الدوائي والطبي لمصر، وأصبحت أمرًا في منتهى الأهمية.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنّ تحقيق عائد وتوفير الأدوية للسوق المصرية أمر مهم جدًا من جانب القلعة الصناعية التي أصبحت موجودة في مصر، علاوة على ذلك، باتت مصر أكثر قدرة على تصدير الأدوية للمنطقة الشرق أوسطية أو العربية أو الأفريقية.

مدينة الدواء توفر الأمن القومي الدوائي 

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أن مدينة الدواء توفر الأمن القومي الدوائي الذي يخص الأمن الصحي، وهي مفتوحة لكل الصناعات الدوائية، سواء العامة أو الخاصة، بحيث تساهم بأرقامها وطاقاتها رفيعة المستوى والحديثة في دعم الصناعات الدوائية المصرية، على المستويات المحلية والأفريقية والعربية والعالمية.

اقرأ المزيد:

عوض تاج الدين: الوضع الوبائي لكورونا مستقر ومستعدين لأي احتمالات

عوض تاج الدين: إنجازات القطاع الصحي في عهد السيسي غير مسبوقة

عوض تاج الدين: السل يقتل نصف مليون إفريقي سنويا.. ويمكن الشفاء منه

«عوض تاج الدين»: مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن

«عوض تاج الدين»: نستهدف تطعيم الجميع ضد كورونا في حملة «طرق الأبواب»

عوض تاج الدين: توفير مشتقات بلازما الدم المصرية خلال عام ونصف

عوض تاج الدين يدعو «نوفارتس» لتوطين صناعة بعض الأدوية في مصر

عوض تاج الدين: 80% من مصابي أوميكرون تم عزلهم منزليا
بقلم شريف سليمان