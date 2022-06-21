كيفية التخلص من الأدوية بعد استخدامها.. اعرف الطريقة

كثير منا يستخدم الأدوية في العلاجات المختلفة ولا يعرف ماذا يفعل بها بعد انتهاء كورس العلاج، لذا أوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق التخلص من الأدوية بعد استخدامها.

طرق التخلص من الأدوية بعد استخدامها

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طرق التخلص من الأدوية أو الاستفادة منها بعد استخدامها، وفقا لما ذكرته هيئة الدواء المصرية.

تنصح هيئة الدواء بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية وكلا له طريقته التي يجب التخلص بها.

بالنسبة لأدوية ذات المواد الصلبة «حبوب، كبسولات وأقراص»، يجب إخراجها من عبواتها الأصلية، ومزجها مع بقايا مواد غير مرغوب فيها مثل القهوة.

وحتى تمنع وقوع حوادث تسمم للحيوانات أو الأطفال، يجب أن تعمل على سكب الأدوية ذات المـواد السـائلة على مناشف ورقية، ثم تُوضع في كيس قابل للغلق، أو يتم وضعها في علبة فارغـة، لمنع أي تسـريب، أو خـروج للدواء مـن كيـس القمامـــة.​​

كيفية معرفة تاريخ صلاحية الأدوية

كما أعلنت الهيئة الدواء المصرية، في منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مدة الصلاحية بعض الأدوية والتي جاءت كما يلي:

قطرة العين، وقالت إن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، تختلف من نوع لآخر، فمثلا تاريخ صلاحية القطرات أو المراهم «العين والأذن والأنف» تكون في الأغلب 28 يوما من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

وتختلف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، طبقا للمكتوب في النشرة الداخلية، والتي يجب عليك قراءتها جيدا واتباع الإرشادات المكتوبة بها.

تاريخ صلاحية السوائل الفموية تكون 6 أشهر من تاريخ الفتح.

والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.