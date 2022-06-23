تشييع جثمان شاب قتل بمشاجرة في الإسماعيلية.. السبب خلاف مادي

شيع المئات من أهالي منطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية مساء اليوم الخميس جثمان شاب قتل في مشاجرة وقعت أمس الأربعاء بين شابين.

وانطلقت الجنازة من مسجد الخباز في الإسماعيلية مساء اليوم إلي مقابر الأسرة في منطقة الفردوس وسط حضور العديد من الأهالي والمقربين من الشاب وأسرته.

وقال الأهالي إن الشاب كان يرتبط بعلاقات طيبة مع جميع جيرانه وأهالي المنطقة التي كان يعمل بها بجوار محل لصناعة القهوة والشاي في منطقة المحطة الجديدة.

حبس المتهم

وكانت قد أمرت النيابة العامة اليوم بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في الواقعة بعد اعترافه أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة والتحفظ علي السلاح المستخدم.

ونجح ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة أول برئاسة المقدم أنور القاضي في إلقاء القبض علي المتهم بعد تحديد هويته بعد ساعة واحدة من ارتكاب الجريمة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة فيما قررت النيابة حينها التحفظ علي الجثمان لحين الانتهاء من تسريحه وانتداب الطبيب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وقال شهود العيان إن المجني عليه ويدعى محمد عبد الفتاح وشهرته تاحة توفي بطعنة نافذة أودت بحياته في مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم بسبب خلاف مادي.

وقال شهود العيان إن مشاجرة وقعت قبل الحادث بقليل قرب أحد المقاهي، وانصرف على إثرها الطرفان، إلا أنها تجددت بعد وقت قصير وطعن فيها المتهم المجني عليه، مما تسبب في وفاته على الفور.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المجني عليه إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.