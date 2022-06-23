قبائل سيناء تستعد لاستقبال جثمان المناضل السيناوي حسن الخلفات قادما من الإسماعيلية

تستعد عائلات وقبائل سيناء لاستقبال جثمان حسن خلف الخلفات، الملقب بشيخ المجاهدين السيناويين، قادما من محافظة الإسماعيلية، وذلك للمشاركة في تشييعه لمثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

استقبال جثمان المناضل السيناوي قادما من الإسماعيلية

واحتشد المئات من أبناء العائلات والقبائل بزاوية الجورة والمسجد الكبير، لاستقبال الجثمان القادم من محافظة الإسماعيلية، حيث توفى فجر اليوم هناك، بحسب ما أعلنه أبناءه وأبناء أشقائه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع شيوخ العائلات والقبائل بميدان الشيخ زويد منذ الصباح الباكر، لاستقبال الجثمان، فيما جاء عدد من شيوخ القبائل من جنوب سيناء والمحافظات الأخرى للمشاركة في تشييع الخلفات لمثواه الأخير.

حالة من الحزن على فقدان المناضل السيناوي

وشهدت قرى الشيخ زويد حالة من الحزن الشديد على فقدان المناضل السيناوي الذي كان من أبرز المجاهدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وداعما للقوات المسلحة والشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

بدوره قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، في بيان له، إن حسن الخلفات من أوائل الرجال الذين جاهدوا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقد قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب في إسرائيل وخرج في عملية تبادل أسرى.

الجهاد ضد العدو الإسرائيلي

وأوضح «جهامة»، أن المجاهد السيناوي كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق مختلفة أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة قبل دحر العدو الإسرائيلي من المنطقة، وسيكشف عن هذا التاريخ.

وقد تم منح المجاهد حسن الخلفات نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية، وقد التقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، وكان من أصحاب الرأي والمشورة من الجميع.