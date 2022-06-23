انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة

ينتظر العديد من الأشخاص خلال الفترة المقبلة ويترقب ماذا سيحدث في أسعار الذهب وذلك مع قرب قدوم عيد الأضحى، وبصفة خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الذهب، في محلات الصاغة وأسواق المال، حيث سجلت الأعيرة المختلفة انخفاضا طفيفًا في نهاية تعاملات، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس قيمة مالية تتراوح بين 860 و861 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى نحو 1003 جنيهات للبيع، و1005 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في نهاية تعاملات اليوم، عند 1146 جنيها للبيع، و1149 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 8024 جنيهًا للبيع، و8040 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الخميس، نحو بيع 1,146,286 و1,148,571 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 826.90 جنيه، بما يعادل 44.08 دولار، فيما بلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 965.89 جنيه، بما يعادل 51.43 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم نحو 1104 جنيهات، بما يعادل 58.77 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7738 جنيهًا، بما يعادل 412.92 دولار.

يذكر أنّ البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك كهدنة لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين.