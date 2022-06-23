«البترول»: توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة سكنية في مصر

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول نجح في تحقيق طفرات حقيقة وإنجازات كبيرة في جميع أنشطة القطاع خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث أنه وبالنسبة لمشروع توصل الغاز الطبيعي للمنازل فقد وصل لـ13.5 مليون وحدة سكنية، منها أكثر من 7 مليون تم تحقيقة خلال الـ8 سنوات بنسبة 54%، وبدأ المشروع عام 1980.

عبدالعزيز: توصيل الغاز لمليون ونصف وحدة سكنية سنويا

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما تحقق في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل كان بناء على خطة يتم تنفيذها، «كنا نوصل كل سنة مليون ونصف وحدة سكنية، ما خلق الفرق الكبير بين ما تم توصيله منذ بداية المشروع وبين ما تحقق خلال آخر 8 سنوات».

عبدالعزيز: الغاز وصل لـ101 قرية من قرى حياة كريمة

وأوضح أن قطاع البترول استطاع أن يقوم بتوصيل الغاز إلى 101 قرية من قرى حياة كريمة، كما وسيتم مد الشبكات لأكثر من 200 قرية ضمن 1451 قرية مخطط إدخال الغاز الطبيعي لها فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بهذه القرى.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرتين خلال العام الماضي فيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أولاها تنص على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل، وحدث في هذا الباب الكثير من الطفرات، «وصلنا غاز خلال الـ8 سنوات الماضية لأكثر من 7 مليون مشترك».

وأشار إلى أن الوزارة تقوم كل عام منذ 4 سنوات بتنفيذ دخول الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن المشروع القومي الثاني الذي أطلقه الرئيس السيسي يقضي باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، كونه مثالي ويساهم في الخطة العالمية لتخفيض الانبعاثات الصادرة من الوقود.