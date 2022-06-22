تراجع أسعار البترول 6%.. سجلت أدنى مستوى لها منذ شهر

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% إلى 107 دولارات للبرميل، خلال تداولات اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها في شهر، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف كبح التضخم المرتفع قد يتسبب في ركود وتباطؤ في الطلب على النفط.

وقال تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إن هناك توقعات لدى العديد من الخبراء والمحللين، بأن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعفاء ضريبي على البنزين، خاصة أنه كان من المقرر عقد اجتماعا مع سبع شركات نفط كبيرة هذا الأسبوع، لخفض أسعار الوقود.

فرض حظر على النفط الروسي

وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن تظل أسعار البترول مرتفعة، إذ أن العرض ما زال أقل من الطلب، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى فرض حظر على النفط الروسي من عدة دول، وأوبك غير قادرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمار.

وما زاد من الأمر سوءا، تحذير شركتا إكسون موبيل وفيتول، من أن الطلب لا يزال على طريق التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن التباطؤ الذي يسببه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو حل قصير الأجل لارتفاع الأسعار.

خام غرب تكساس ينخفض 7%

ومن ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% ليسجل 102 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء ، مسجلة أدنى مستوياتها في شهر، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأقر عدد من تجار النفط بأن ارتفاع أسعار النفط ومن ثم ارتفاع أسعار البنزين من شأنه أن يؤدي إلى رفع أكثر عنف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن إدارة بايدن أصبحت أكثر إبداعًا على الجبهة السياسية والمالية في ترويض تضخم الطاقة، بحسب ما قاله ستيفن إينيس، الشريك الإداري في اس بي اي مانجيمنت.