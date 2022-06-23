مميزات مدارس البترول بعد الإعدادية: «هتشتغل وتقبض وإنت بتدرس»

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن بدائل الثانوية العامة 2022، وخاصة مدارس البترول الثانوية بعد الإعدادية، والتي تتميز بالكثير من المميزات، حيث أن الدراسة تقدم فرص تدريبية ووظيفية كثيرة بعد التخرج.

ويعد العمل في مجال البترول، أحد طموحات العديد من الشباب، وهو ما توفره مدرسة البترول التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتعد أحد أفضل بدائل الثانوية العامة، كما أنها معتمدة من مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومن وزارة التربية والتعليم.

تكون مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات ويحصل الطالب على دبلوم فني صناعي ويمكنه التسجيل في نقابة التطبيقيين، كما تؤهله للالتحاق بكلية الهندسة بعد النجاح في المعادلة وفق الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

وتستعرض «الوطن»، مميزات مدارس البترول بعد الإعدادية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مميزات مدارس البترول الثانوية الفنية

وتقدم مدارس البترول الثانوية الفنية، عدد من المميزات للطلاب وهي كالتالي:

1- حصول الطالب على تدريبات عملية في شركات البترول بمصر بمرتبات شهرية مناسبة: «هتشتغل وتقبض وإنت بتدرس».

2- وجود تدريب عملي داخل الورش بالمدرسة.

3- استفادة الطالب بتأمين طبي وتأمين ضد الإصابات والمخاطر.

4- مناسبة لالتحاق البنين والبنات أيضا مع وجود الكثير من الأقسام التي يمكن الاختيار منها.

5- يحصل خريج مدارس البترول الثانوية على دبلوم صناعي فني الخاص بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

6- يحق لخريج مدارس البترول بعد الإعدادية الالتحاق بنقابة التطبيقيين.

6- تتيح المدرسة إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة وذلك من خلال إجراء الاختبار المعادل واجتياز التنسيق الخاص بالجامعة.

7- كما تتيح مدارس البترول إمكانية التدرب في شركات بترولية كبرى والتي تتوافق مع توزيع المدرسة الجغرافي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس البترول بعد الإعدادية

ويتطلب التقديم في مدارس البترول بعد الإعدادية، عدد من الأوراق وهي:

1- ملف التقديم كامل ويشمل ملف متابعة وطلب التحاق واستمارة بيانات و3 طوابع منهم طابع تعليمي واثنان منهم طابع نقابة.

2- استمارة النجاح للشهادة الإعدادية الخاصة بالمتقدم مكونة من أصل واحد وأربع صور.

3- أصل و5 صور من شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة للبطاقة الشخصية للأب أو ولي الامر.

4- صورة شخصية للطالب واضحة ومصورة حديثاً.