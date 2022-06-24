سعر طبق البيض اليوم الجمعة 24-6-2022 في الأسواق المحلية

حرق الدهون، خفض مستويات الالتهاب، بناء العضلات، تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، تعزيز النظام المناعي، زيادة مستويات الطاقة في الجسم، جعل البشرة والشعر أكثر صحة، كلها فوائد يمكن جنبها من تناول البيض بشكل يومي وإدخاله في الأنظمة الغذائية المختلفة، كما أنه يحتوي على البروتينات والكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم.

ولجني تلك الفوائد يبحث العديد من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، حتى يستطيعون تحديد حاجتهم من البيض لشراء الكمية المطلوبة.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أشار الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى وجود استقرار في أسعار البيض.

تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيهًا، وفقا لما أشار إليه «السيد».

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، بين 47 و48 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك ليصل إلى سعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا.

وقال سيد، إن سعر البيض البلدي وصل إلى نحو 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية الكبرى ليشهد استقرارًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

جاء سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات نحو 26 جنيهًا.

وسجل كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 و46 جنيهًا.

فيما وصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و47 جنيهًا.

ووصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و75 جنيهًا في بعض المحلات.