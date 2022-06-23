«عبدالراضي»: لقطة شيكابالا مع مصطفى شوبير جيدة ونتمنى الروح دي تستمر

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة تميزت بالكثير من اللقطات الجيدة، حيث إنه خلال شوط المباراة الأول سيطر النادي الأهلي على مجريات المباراة، وهاجم مرمى الزمالك كثيرًا: «كان ممكن الأهلي في الشوط الأول يجيب 3 أهداف ونعيد مباراة 5-3».

عبدالراضي: لقطة شيكابالا مع مصطفى شوبير كانت جيدة

وأضاف «عبدالراضي»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية «النهار»، أنه خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة انتفض لاعبو نادي الزمالك مع نزول اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، وحققوا التعادل مع النادي الأهلي، «لقطة شيكابالا مع مصطفى شوبير كانت جيدة، وإن شاء الله تستمر الروح دي».

عبدالراضي: «ألف مبروك إنكم كسبتوا الأهلي 2-2»

وحكى عن واقعة لطيفة حدثت في برنامج «ملعب OnTime» بين علاء عزت وعمرو الدرديري، عندما كانا في ضيافة الإعلامي سيف زاهر، ومع بداية البرنامج بعد انتهاء المباراة: «علاء عزت أول ما فتح الكادر وبدأ الحلقة قاله يا أستاذ عمرو ألف مبروك أنكم كسبتوا الأهلي 2-2».

استطرد: «الأهلوية أعطوا لشيكابالا تعظيم سلام بسبب مساندة في الهدف الأول، والجون الثاني بتاعه».

وعن حارس مرمى نادي بيراميدز شريف إكرامي، فقد أكد أنه وقف بجانب النادي الأهلي كثيرا، وساعد ناديه القديم في عدد من البطولات، «كان واقف زي الأسد في الأهلي، وكسبنا الزمالك بشريف إكرامي 10 مرات من 2008».

وتابع: «هو شايل بيراميدز في آخر 6 أسابيع، وأنا كأهلاوي انتقدت شريف كتير، لكن فيه ماتشات كتير وقف فيها كويس مع النادي الأهلي، وفيه بطولات تانية ضيعها على النادي، والراجل بقاله 4 ماتشات ماشي كويس».